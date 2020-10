CNV en VCP redelijk tevreden met extra coronasteun kabinet

De vakbonden CNV en VCP zijn redelijk tevreden met de extra steunmaatregelen die het kabinet uittrekt voor door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komen aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en de evenementenbranche. De vakbonden roepen op om de steun zo lang mogelijk te laten doorlopen om een vloedgolf aan werklozen te voorkomen.

De vertegenwoordigers van werknemers zijn ook te spreken over het voornemen van het kabinet om extra mensen in te zetten in de zorg en het onderwijs; sectoren die met een tekort aan arbeidskrachten kampen. Het kabinet wil mensen die zonder werk zitten tijdelijk inzetten in andere sectoren. In het beste geval gaat bijvoorbeeld een podiumbouwer of ober aan de slag in de gezondheidszorg, handhaving of het onderwijs, zegt minister Wouter Koolmees.

„Hoe meer mankracht hoe beter”, zegt voorzitter Nic van Holstein van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Hij waarschuwt er wel voor dat de maatregel „op de juiste manier moet worden ingevuld zodat het bijvoorbeeld niet leidt tot verdringing van werkgelegenheid”.

CNV vindt dat werk-naar-werk begeleiding in het nieuwe pakket van het kabinet goed is geregeld. De vakbond is wel ontevreden over het „gebrek aan maatwerkoplossing voor mensen die nu tussen wal en schip vallen”. „De groep die nu geen WW-rechten heeft opgebouwd, heeft momenteel het nakijken. Voor die groep bepleiten wij een extra regeling”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De VCP wil meer aandacht voor werknemers die vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus in quarantaine moeten. „Werknemers die mogelijk besmet zijn moeten thuis blijven zolang er niet is getest. Ze mogen niet onder druk worden gezet om toch aan het werk te gaan. Ook moet het loon worden doorbetaald”, aldus de VCP.