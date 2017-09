CNV en bezorgers in gesprek met Deliveroo

Vakbond CNV en bezorgersvakbond Riders Union gaan in gesprek met Deliveroo. Inzet van de gesprekken is de aankondiging van Deliveroo dat alle bezorgers voortaan als zzp’er aan de slag moeten. CNV loopt daartegen te hoop en stelt dat Deliveroo „zijn verantwoordelijkheid ontloopt en alle bezorgers in een zzp-constructie wil duwen”.

Deliveroo zegt voor de zzp-constructie te hebben gekozen omdat die het meest recht doet aan de flexibiliteit die de meeste bezorgers willen. CNV zegt echter andere signalen te hebben ontvangen. De vakbond vindt bovendien dat Deliveroo koerierswerk verricht, terwijl het bedrijf ingeschreven staat als cateringbedrijf. „Het lijkt erop dat Deliveroo bewust heeft geprobeerd om onder de cao uit te komen.”