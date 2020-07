CNV: Eaton schrapt in Hengelo 300 van 700 banen

Industrieel concern Eaton schrapt in Hengelo 300 van de ruim 700 arbeidsplaatsen. Het bedrijf verplaatst werk naar Turkije en Hongarije, omdat daar goedkoper geproduceerd kan worden. Dat zegt een woordvoerder van vakbond CNV na berichtgeving door RTV Oost.

De afgelopen jaren gingen er al arbeidsplaatsen verloren Eaton, maar niet eerder zoveel als nu. Volgens CNV is er een sociaal plan voor het personeel dat moet vertrekken.

Het bedrijf in Hengelo is onderdeel van het Amerikaanse concern, dat in totaal zo’n 100.000 werknemers heeft. In Hengelo produceert Eaton schakelsystemen voor elektrische apparatuur.

De vestiging in Hengelo zou al jaren miljoenenverlies lijden. Volgens de jaarverslagen heeft het bedrijf sinds 2010 geen winst meer gemaakt, meldt RTV Oost.

Eaton was woensdagmiddag vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.