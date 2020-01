CNV: Commissie Borstlap verklaart werkende vogelvrij

De commissie-Borstlap verklaart werknemers vogelvrij. Zij kunnen zonder tussenkomst van de rechter deeltijdontslag of een zware loonsverlaging krijgen. Dit stelt vakbond CNV na een juridische analyse van het rapport.

„Doorvoering van deze maatregelen zou een catastrofe voor werkend Nederland zijn. Met deze maatregelen komen miljoenen werkenden in de problemen,” aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De werkgever mag eenzijdig loonsverlagingen doorvoeren of besluiten om het aantal contracturen drastisch te verminderen, zo stelde de commissie-Borstlap donderdag voor. „De schoonmaakster die nu 1600 euro verdient, kan door urenvermindering ineens de helft van haar salaris kwijtraken. Geen rechter die meekijkt of dit gedeeltelijk ontslag nou echt nodig is”, aldus Fortuin.

Advies aan kabinet: Regels rond werk radicaal veranderen

Ook kan de werkgever werktijden en locatie zomaar eenzijdig wijzigen. „De werknemer in Groningen kan ineens worden gedwongen worden om in Zwolle te werken. Waarmee deze in een onmogelijke situatie terecht kan komen en het niet meer kan combineren met de privé situatie. En dat in een tijd waarin steeds meer mensen knel zitten tussen werk en privé.

Daarnaast mogen werkgevers bij ‘disfunctioneren’ of ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’ altijd ontslag aanvragen, zonder dit te hoeven onderbouwen. Een meningsverschil met de leidinggevende is volgens CNV al reden om een medewerker op straat te zetten. De rechter kan niet anders dan dit ontslag toekennen. Hier moet echter wel een hoge ontslagvergoeding tegenover staan.

Ook de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben kritiek op het donderdag uitgebrachte advies. De voorgestelde wetten en regels rond werk passen niet bij een moderne arbeidsmarkt, zo vinden zij. De organisaties pleitten ervoor dat verschillende arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar blijven bestaan en willen af van het idee dat een vaste arbeidsovereenkomst de norm is. „Voor de werkende van de 21e eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit de vorige eeuw niet meer als norm gelden”, stellen zij. Uiteraard hebben mensen zekerheden nodig maar dat moet anders worden georganiseerd, aldus de vertegenwoordigers van bedrijven en de landbouw.

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees roept op „samen op te trekken” bij de ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt. „Meteen de loopgraven in duiken, dat brengt ons niet verder”, zei hij donderdag.