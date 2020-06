CNV blij met ‘nieuwe uitgang’ voor HEMA, FNV pleit voor HEMA-wet

Vakbond CNV Vakmensen is blij met de ontwikkelingen bij winkelbedrijf HEMA. Volgens de bond was doorgaan op de huidige voet geen optie, wijzend naar de grote schuldenlast die de vernieuwingsdrang bij HEMA in de weg zat. Volgens FNV ligt er nu een rol voor de politiek weggelegd door de invoering van een HEMA-wet. Daarmee moet volgens de bond worden voorkomen dat het bedrijf in de toekomst weer wordt kaalgeplukt door investeerders.

Volgens CNV is het ook goed nieuws dat de nieuwe eigenaren hun vertrouwen hebben uitgesproken in de bedrijfsstrategie en zich daaraan hebben verbonden. „Dit houdt in dat de onderneming zich kan richten op winnen of herwinnen van marktaandeel”, aldus CNV-bestuurder Martijn den Heijer. „Dat is een gunstig uitgangspunt voor de werkgelegenheid bij HEMA, al is uiteraard nog niet bekend welke gevolgen de uitbreiding van de onlineactiviteiten daarop heeft.”

CNV wil op korte termijn met HEMA praten over de toekomstplannen van het bedrijf en wat dit voor medewerkers kan betekenen.

Ook FNV benadrukt dat de HEMA met de verlaging van de schulden er nu een stuk gezonder voor staat. De bond wijst er wel op dat schuldeisers die niet bij de maandag gesloten deal betrokken zijn, nog steeds een gegarandeerd rentepercentage afdwingen. Tegelijkertijd wordt er ook weer een nieuwe lening uitgegeven.

De FNV wil dat de HEMA toe gaat naar een ‘klassiek model’, waarbij de eigenaren een deel van de winst krijgen, nadat de kosten zijn betaald. Daarmee zou HEMA ook beter in staat zijn om medewerkers „fatsoenlijk” te belonen.