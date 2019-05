CNV: beveiligers Schiphol vrezen besmetting

Beveiligers op Schiphol vrezen door passagiers besmet te worden met ziektes. Ze hebben bij het fouilleren vaak geen beschermende handschoenen aan, terwijl ze dat wel zouden willen. Dat stelt vakbond CNV, die de luchthaven en beveiligingsbedrijven oproept meer handschoenen beschikbaar te stellen.

Uit een rondvraag onder meer dan tweehonderd medewerkers van beveiligingsbedrijven op Schiphol komt naar voren dat 87 procent bang is voor besmetting door passagiers. Beveiligers moeten volgens CNV leidinggevenden eerst toestemming vragen om handschoenen te mogen pakken, maar de helft van de ondervraagden zegt dat niet te durven. Bijna 40 procent van de beveiligers zegt bovendien dat er altijd te weinig handschoenen zijn.

Volgens CNV komen de beveiligers regelmatig onhygiënische situaties tegen. De vakbond citeert een beveiliger die een passagier moest fouilleren die in zijn broek had geplast. Door drukte durfde de werknemer niet om handschoenen te vragen. Ook zeggen beveiligers in aanraking te komen met bloed of zelfs open wonden.