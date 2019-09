CNV bepleit betere uitkering voor nabestaanden

Het CNV ijvert voor invoering van een nabestaandenuitkering van 1200 euro per maand gedurende drie jaar voor iedereen die zijn of haar partner verliest. Dat maakte de christelijke vakbond vrijdag bekend.

In 1996 is de AWW (Algemene Weduwen- en Wezenwet) afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam een sober alternatief, de ANW (Algemene Nabestaandenwet). Het aantal burgers dat een uitkering ontvangt, daalde van 180.000 naar 28.000 in 2019.

Iemand komt daarvoor alleen in aanmerking als betrokkene kinderen onder de 18 verzorgt of als hij of zij voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt is. CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden spreekt van een „schrijnende situatie.” „Het zijn vaak mensen boven de 50 die hun partner verliezen en veel van hen voldoen niet aan deze criteria. Hen wacht dus een armoedeval. Slechts rond 30 procent van alle nabestaanden ontvangt nu nog een ANW-uitkering. Onacceptabel.”

De vakorganisatie wil daarom de financiële situatie voor mensen die hun man of vrouw verliezen verbeteren en daarmee hun een basis bieden om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Van Wijngaarden: „Vrijwel alle huishoudens zijn op een bepaalde manier afhankelijk van twee inkomens. Ook als een van beiden geen betaald werk verricht en bijvoorbeeld voor de kinderen zorgt, veroorzaakt een overlijden vrijwel altijd een financiële strop, door bijvoorbeeld kinderopvangkosten die er dan ineens bijkomen.”

Het kabinet verkent momenteel samen met de sociale partners de mogelijkheden om de nabestaandenuitkering onder te brengen in het pensioenstelsel. Van Wijngaarden: „Uiteraard denken wij mee, maar wij verwachten daar weinig van. Bovendien biedt het geen oplossing voor de twee miljoen flexwerkers en zzp’ers.”

De kosten van het CNV-voorstel bedragen jaarlijks rond 225 miljoen euro.