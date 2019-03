„Cloud steeds belangrijker in IT-sector”

Door de opkomst van de cloud worden internetbedrijven, cloud- en hostingproviders en datacenters steeds belangrijker in de IT-sector. Inmiddels houdt al 14 procent van de branche zich met deze relatief nieuwe vormen van IT bezig, stellen economen van ABN AMRO.

In totaal zijn er 55.000 bedrijven in de IT-sector, waarvan ruim de helft bestaat uit softwarebedrijven. Nog eens ruim een kwart zijn IT-dienstverleners. De economen van ABN AMRO verwachten dat cloudgerelateerde bedrijven de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de sector.

In de IT-sector werken inmiddels ruim 200.000 mensen en de bedrijven zijn goed voor een omzet van meer dan 90 miljard euro. Daarmee is de branche „traditioneel belangrijke sectoren als de landbouw en bouw qua economische omvang genaderd of zelfs voorbijgestreefd”, zegt ABN AMRO-econoom Kasper Buiting.

Bovendien groeit de sector als geheel ook nog hard. Vorig jaar ging de omzet met meer dan 7 procent omhoog en ook voor de komende jaren zijn IT-bedrijven positief gestemd.