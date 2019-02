Clauscentrale moet Belgen aan stroom helpen

Energieconcern RWE wil de gascentrale in het Limburgse Maasbracht gebruiken voor het opwekken van energie voor het Belgische stroomnet. Via een ondergrondse kabel moet het Belgische hoogspanningsnet gekoppeld worden aan de gascentrale. De verbinding moet in 2020 zijn gerealiseerd.

De Limburgse Clauscentrale ligt momenteel in de mottenballen. Eigenaar RWE wil de installatie opnieuw in gebruik nemen omdat de vraag op de markt weer aantrekt, zo werd vorig jaar al gemeld. Toen gingen er ook al wel geluiden op over een koppeling met België, maar de geluiden van toen waren minder concreet dan de plannen nu.

België zoekt naar oplossingen om de sluiting van kerncentrales tegen 2025 op te vangen. RWE zou met de plannen samen optrekken met klimaatbedrijf Nuhma. De aangesloten Belgische gemeenten zouden willen meebetalen aan de kabel van 13 kilometer.

De Clauscentrale is een van de grotere centrales van RWE. De installatie heeft een vermogen van 1304 megawatt en kan elektriciteit leveren aan circa 3 miljoen huishoudens.