Claimclub stort zich op kwestie Yarden

De kwestie rondom uitvaartverzekeraar Yarden, die nabestaanden te veel kosten in rekening zou brengen, is voor Corpocon Legal reden om claimorganisatie Yarden-Claim in het leven te roepen. De organisatie wil dat gedupeerden hun geld terugkrijgen en ook voor misgelopen rente worden gecompenseerd.

Volgens Corpocon Legal speelt de kwestie bij verzekerden die voor 2007 een naturapolis hadden afgesloten via of Yarden of AVVL, een voorganger van Yarden. De uitvaartverzekeraar wilde graag van de verzekering af en besliste eigenhandig dat de polis een maximale waarde vertegenwoordigt die fors minder is dan de gemiddelde kosten van een uitvaart. Voor nabestaanden betekende dat in de praktijk hoge naheffingen.

Volgens de claimorganisatie kost het te veel moeite om onder de naheffing uit te komen en is het belangrijk een vuist te maken tegen Yarden. Circa honderd gedupeerden hebben zich al aangesloten bij Yarden-Claim, dat maximaal 15 procent zal inhouden op de schadetoekenning.