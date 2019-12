Claimclub bang voor draai Kifid in zaak over variabele rentes

Claimstichting Geldbelangen vreest voor een draai van klachteninstituut Kifid in een zaak over de hoge rente die kredietbanken soms hanteren bij doorlopende kredieten met een variabele rente. De Commissie van Beroep van Kifid heeft besloten toch eerst de mening van betrokken partijen te willen horen over recente, vergelijkbare uitspraken van onder meer de Hoge Raad.

Het gaat bij Kifid specifiek over Interbank. Eerder dit jaar concludeerde de commissie nog dat consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd in de pas blijft met de marktrente. Geldbelangen vatte die tussenuitspraak op als een overwinning. Interbank hield volgens de claimclub de rente onterecht hoog, toen de rente in de markt omlaag ging.

Maar de stichting is nu bang dat de consument straks toch aan het kortste eind trekt. De Hoge Raad besliste onlangs in het voordeel van ABN AMRO in een zaak rond het wel of niet terugbetalen van hypotheekrente aan duizenden klanten. Die kwestie is terugverwezen naar het gerechtshof.

„Niemand heeft om deze ‘move’ gevraagd, zelfs de bank niet” zegt Rob Goedhart, voorzitter van Geldbelangen. „Het product waar de Hoge Raad over oordeelde is volstrekt anders dan waar wij het over hebben.” Geldbelangen is ook bang dat Interbank nu een blik juristen zal opentrekken. Daar heeft Geldbelangen zelf naar eigen zeggen geen geld voor.

Interbank laat weten de vragen van Kifid te bestuderen en kan nog niet inhoudelijk reageren.