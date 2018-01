CJG Epe plaatst probleemjongere op binnenvaartschip

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Epe en bureau Nuncaut uit Apeldoorn zijn op zoek naar binnenvaartschippers die jongeren met een probleem willen helpen om hun leven weer op de rit te krijgen.

Dat blijkt uit een oproep die het binnenvaartpastoraat van de Protestantse Kerk in Nederland woensdag onder schippers heeft verspreid. De oproep ging vergezeld van een verklaring van Nuncaut, een bureau dat gespecialiseerd is in de begeleiding van jongeren.

De initiatiefnemers gaan er vanuit dat de structuur die aan boord van een binnenvaartschip heerst, jongeren helpt om weer ”op koers” te komen. De jongeren, zowel jongens als meisjes, worden door het CJG gescreend en daarna door Nuncaut begeleid.

„Ze hebben de hulp van anderen keihard nodig. Soms gaat het thuis niet meer, lukt het op school niet en lopen ze vast op straat. Het idee is om deze jongeren uit die situatie te halen en tijdelijk als logee aan boord van een schip te plaatsen”, schrijft Sjaak Slagman, oprichter van Nuncaut.

Hij benadrukt dat de jongeren geen bemanningsleden zijn. Schippersgezinnen moeten hun tijdelijke gasten meer zien als „scheepsmaatjes die wat te leren hebben over het leven.” De plaatsing op een schip is min of meer vergelijkbaar met een stage, maar dan niet alleen om te leren werken maar ook om te leren leven.

De initiatiefnemers willen in februari een vergadering beleggen waar belangstellende schippers de plannen verder krijgen toegelicht.

Slagman is bedenker van het project. Hij is tevens werkzaam als docent aan scholengemeenschap RSG N.O.-Veluwe in Epe. „Ik heb vroeger als vrijwilliger meegewerkt aan een project in Rijssen, dat gericht was op verslaafden. Ook die werden aan boord van binnenvaartschepen geplaatst en dat bleek een heel goed idee”, zegt hij.

Het jongerenproject is bedoeld voor jongens en meisjes in de schoolgaande leeftijd. Slagman: „Jongeren die vastgelopen zijn, hebben in eerste instantie een plek nodig waar ze tot rust kunnen komen en over zichzelf nadenken.”