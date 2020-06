Cirque du Soleil vraagt faillissementsbescherming aan

De Canadese entertainmentgroep Cirque du Soleil, bekend om de gewaagde acts van zijn acrobaten, heeft faillissementsbescherming aangevraagd. Door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan is Cirque du Soleil in financiële problemen gekomen omdat shows niet door konden gaan.

Het in 1984 opgerichte Cirque du Soleil is nu bezig met een financiële herstructurering met bestaande aandeelhouders. Daarbij worden bedrijfsbezittingen overgenomen in ruil voor geld. Daarnaast verstrekken sponsoren waaronder de overheid van de Canadese provincie Quebec 300 miljoen dollar aan financiële middelen aan Cirque du Soleil. Het is de bedoeling dat een doorstart gemaakt gaat worden.

In maart werd al bekend dat er veel banen werden geschrapt vanwege de coronacrisis bij Cirque du Soleil omdat shows afgeblazen moesten worden. Toen moest 95 procent van het personeel vertrekken ofwel bijna 4700 werknemers. Er gingen toen al geruchten dat het bedrijf naar manieren zocht voor een schuldenherstructurering.

Cirque du Soleil had vaste shows in de Amerikaanse gokstad Las Vegas, maar gaf ook wereldwijd optredens. In de afgelopen jaren was de entertainmentgroep juist bezig geweest met een reeks overnames waaronder die van drum- en muziekgroep Blue Man Group in 2017. Blue Man Group is bekend om zijn blauwgeschminkte kale drummers met shows waarin niet wordt gesproken. Door die overnames liep de schuld op.