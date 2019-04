Circle Media Group stopt ook in Oostenrijk

Circle Media Group (CMG), het bedrijf achter de onlangs failliet verklaarde drukker Roto Smeets, moet ook zijn Oostenrijkse activiteiten vaarwel zeggen. Daarnaast gaat de onderneming op zoek naar kopers voor printonderdelen in andere landen.

Roto Smeets is bekend als drukker van Libelle en de Donald Duck. De onderneming verkeerde al langer in financiële problemen door een verslechtering van de markt voor grafisch werk. CMG vroeg onlangs bankroet aan voor het bedrijf waar circa achthonderd mensen werken. Een curator kijkt momenteel of er nog een doorstart in zit.

„We moeten nu dezelfde moeilijke beslissing nemen voor ons bedrijf in Oostenrijk, Oberndorfer Druckerei”, zegt CMG-bestuurder Joost de Haas. Körner Druck en J. Fink Druckerei in Duitsland en Corelio Printing in België zouden er nog wel goed voor staan en daarom wordt voor die onderdelen naar nieuwe eigenaren gezocht. Voor de Spaanse activiteiten, die onlangs een herfinanciering kregen, worden de opties tegen het licht gehouden.

CMG wilde een paar jaar terug een leidende speler worden in de Europese drukkerswereld. Het bedrijf zegt er nu zo slecht voor te staan dat die ambitie niet meer reëel is.