Cijferstroom op Beursplein 5

De komende week zal de beurshandel vooral in het teken staan van bedrijfsresultaten. AEX-fondsen Philips, Randstad, Galapagos, Heineken, KPN, RELX, Unibail-Rodamco-Westfield, Signify en Gemalto openen de boeken. Verder publiceren een heleboel kleinere fondsen de resultaten. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) staat donderdag op de rol. Hier wordt alom weinig tumult verwacht.

De begrotingsperikelen in Italië blijven de gemoederen wel bezighouden. Brussel maakt zich zorgen over de extra overheidsuitgaven die de regering in Rome wil doorvoeren, terwijl pas op de plaats was afgesproken. Andere eurolanden hebben meermaals kritiek geuit over de soepele houding van de Europese Commissie jegens Italië, dat komende week duidelijkheid moet geven.

Gezondheidstechnologieconcern Philips is maandag de eerste van de grote bedrijven die inzage geeft in de resultaten. Op dinsdag is het de beurt aan Randstad. Vorige week schetste de Amerikaanse branchegenoot Manpower mindere vooruitzichten voor de sector. Ook de Zwitserse uitzender Adecco waarschuwde eerder voor groeivertraging.

Bierbrouwer Heineken, biotechnologiebedrijf Galapagos en telecomconcern KPN staan met de resultaten voor woensdag op de rol. Een dag later staan onder meer informatie- en dataleverancier RELX en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield op de agenda. Vrijdag volgen digitaal beveiliger Gemalto en verlichtingsbedrijf Signify.

Op donderdag is het aan de ECB om een beslissing over de rente te nemen. De centrale bank zei onlangs dat medio 2019 meer duidelijkheid wordt verschaft over de timing voor de eerste renteverhoging sinds 2011. Volgens ECB-preses Draghi zou een plotselinge rentesprong, in de hand gewerkt door financiële onrust of verrassingen in inflatiecijfers en geopolitiek, momenteel de grootse bedreiging zijn voor de wereldeconomie, zo zei hij onlangs.

Uit het buitenland volgens onder meer cijfers van grote bedrijven als Boeing, Ford, Renault, UBS, Daimler Intel, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Amazon en Total. Op macro-economisch gebied valt er de komende week in mindere mate vuurwerk te verwachten.