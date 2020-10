Cijferseizoen komt ook in Europa op stoom

Nadat de afgelopen week met name grote Amerikaanse bedrijven de boeken openden, komt het cijferseizoen komende week ook in Europa wat meer op gang. Op het Damrak komen zwaargewichten als Philips, AkzoNobel, Randstad en Unilever met een kwartaalupdate. Elders staan bedrijven als Nestlé, Tesla, Coca-Cola, American Airlines, luxeconcern Kering, L’Oréal en Renault op de agenda.

Bij de bedrijfsresultaten gaat de aandacht van beleggers uit naar de gevolgen die de coronacrisis heeft gehad op de prestaties. Tegelijkertijd wordt gekeken wat bedrijven verwachten van het huidige kwartaal, nu in grote delen van Europa en de Verenigde Staten het aantal coronabesmettingen weer oploopt en er ook meer beperkend maatregelen worden afgekondigd.

Die extra maatregelen wakkeren ook de onzekerheid over de economische situatie aan, gaf president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) aan. Haar collega-bestuurder Fabio Panetta liet al weten dat het herstel in de eurozone verder buiten bereik raakt door de maatregelen die bij de nieuwe uitbraak horen.

Verder kijken beleggers ook naar de verwikkelingen rond een steunpakket in de Verenigde Staten. De afgelopen tijd wisselden positieve en negatieve geluiden over de gemaakte voortgang elkaar af. Het wordt echter steeds onwaarschijnlijker dat er een akkoord bereikt wordt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wat gelijk voor meer onzekerheid zorgt. Ook de verwikkelingen rond de onderhandelingen voor een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zorgen voor onzekerheid. De Britten hebben gezegd dat bedrijven zich moeten voorbereiden op een no-dealsituatie, maar tegelijkertijd laten ze de deur voor gesprekken met de EU nadrukkelijk op een kier staan.

Behalve de zwaargewichten komen op de Amsterdamse beurs nog een trits bedrijven met cijfers. Onder meer Marel, Nedap, WDP, Besi, Sligro, Signify en Wereldhave geven ook een inkijkje in de boeken.

Op macro-economisch gebied is het ook een drukke week. Uit China komen deze week groeicijfers over het derde kwartaal, net als cijfers over winkelverkopen en de industriële productie. In Europa gaat de aandacht onder andere uit naar de Duitse producentenprijzen, het consumentenvertrouwen in Nederland en Duitsland en cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in een reeks landen. Die cijfers komen er ook uit de VS, waar verder het Beige Book van de Federal Reserve wordt gepresenteerd.

Vrijdag sloot de AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,4 procent hoger op 568,18 punten. Een dag eerder raakte de hoofdindex 2 procent kwijt. De MidKap klom 0,5 procent tot 842,56 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2 procent. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 28.606,31. De breed samengestelde S&P 500 bleef vrijwel vlak op 3483,81 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 0,4 procent verloor tot 11.671,56 punten.