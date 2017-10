Cijferseizoen komt in zicht

Beleggers krijgen de start van het nieuwe cijferseizoen steeds meer in het vizier. In Amsterdam staan deze week al cijfers van Takeaway en Fagron als voorproefje op het menu. In de Verenigde Staten komen enkele grote banken met resultaten naar buiten en wordt verder uitgekeken naar de notulen van de recentste vergadering van de Federal Reserve.

Na de resultaten van enkele relatief kleine bedrijven op het Damrak deze week komt de Amsterdamse cijferperiode de week erop écht op gang. Dan openen onder meer de zwaargewichten AkzoNobel en Unilever de boeken.

In de VS staat de financiële sector in de schijnwerpers. JPMorgan en Citigroup komen donderdag met cijfers, Wells Fargo en Bank of America zijn een dag later aan de beurt. Ook vermogensbeheerder BlackRock en Delta Airlines komen met resultaten naar buiten.

In de notulen van de Fed zal worden gespeurd naar hints over het toekomstige Amerikaanse rentebeleid. In de markt wordt gerekend op een nieuwe renteverhoging voor het einde van het jaar. Na de laatste vergadering afgelopen maand kondigde de Fed bovendien aan te beginnen met de afbouw van het programma van kwantitatieve verruiming.

Ook zullen geopolitieke spanningen mogelijk weer een rol gaan spelen op de beursvloeren. De Amerikaanse president Donald Trump houdt naar verwachting komende week een toespraak over het beleid ten aanzien van Iran.

Spanje staat aankomende week ook weer meer in de belangstelling vanwege de spanningen rondom Catalonië. De deelstaat roept mogelijk dinsdag al eenzijdig zijn onafhankelijkheid uit. De Spaanse regering heeft gezegd niets wettelijks uit te sluiten in zijn reactie.

Verder blijft de Japanse beurs maandag gesloten. Beleggers op de Chinese beurzen keren juist terug op de handelsvloer na een week vakantie.

Op macro-economisch front komen er onder meer inflatiecijfers in de VS en in Duitsland. In Nederland en andere Europese landen komen cijfers over de industriële productie.