Cijferseizoen barst los op aandelenbeurzen

Beleggers maken zich op voor het begin van het kwartaalcijferseizoen op de aandelenbeurzen deze week. Vooral in de Verenigde Staten staan er veel grote namen op de rol met kwartaalresultaten. Ook wat betreft macro-economische gegevens wordt het druk. Verder blijft de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront.

Op het Damrak openen onder meer chipmachinefabrikant ASML, navigatiedienstverlener TomTom, groothandelsbedrijf Sligro, beddenverkoper Beter Bed, vastgoedinvesteerder NSI, natuurvoedingsbedrijf Wessanen en fietsenfabrikant Accell de boeken. Elders in Europa komen bedrijven als prijsvechter easyJet, farmaceut Novartis, reisorganisatie Thomas Cook en softwaremaker SAP met berichten over de prestaties in de afgelopen periode.

De grootste drukte is op Wall Street, met publicaties van de grote Amerikaanse banken Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America. Ook bekende namen als onlinevideodienst Netflix, medisch bedrijf Johnson & Johnson, technologiebedrijf IBM, vermogensbeheerder BlackRock, chipconcern Texas Instruments, softwareproducent Microsoft en internethandelaar eBay meldden resultaten.

Bij de macrocijfers is er maandag informatie over de Chinese industrie, detailhandel en economische groei. Uit Europa gaat het deze week bijvoorbeeld om het Duitse beleggersvertrouwen en de inflatie in de eurozone. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met data over de handel, winkelverkopen en werkloosheid.

In de VS draait het om informatie over onder meer de detailhandel, industriële productie, woningmarkt en het consumentenvertrouwen. De Federal Reserve brengt zijn zogeheten Beige Book naar buiten, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Vorige week stegen de beurzen in New York nog naar records door de verwachting dat de Fed later deze maand de rente gaat verlagen om de groei te ondersteunen.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 567,41 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 800,68 punten. Londen en Frankfurt daalden 0,1 procent, terwijl Parijs 0,4 procent hoger eindigde. Op Wall Street werden winsten tot 0,9 procent op de koersenborden gezet.