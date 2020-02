Cijfers Heijmans in teken van PFAS en stikstof

Bij de presentatie van de cijfers van bouwbedrijf Heijmans zal volop worden uitgekeken naar de gevolgen van de stikstofproblematiek en PFAS-problemen. Branchegenoot VolkerWessels stelde onlangs al dat de door de overheid aangekondigde oplossingen niet voldoende zijn. Heijmans opent donderdag de boeken.

Vorig jaar werd het Nederlandse stikstofbeleid (Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. Daarnaast is er het vraagstuk rond PFAS; een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in de grond voorkomen. Door strengere milieuregels is het verplaatsen van grond aan banden gelegd.

Na het derde kwartaal waarschuwde Heijmans al voor de impact op de omzet dit jaar als snelle maatregelen uitblijven om de stikstof- en PFAS-impasse te doorbreken. Het bouwbedrijf uit Rosmalen gaf eerder aan over heel dit jaar een iets lagere omzet te behalen. Analisten denken dat de nettowinst wel een stuk hoger uitkomt.