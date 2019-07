Cijfers en Trump drukken op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten veel resultaten van grote Europese bedrijven, die gemengd werden ontvangen. Ook reageerde de markt op tweets van president Donald Trump waarin hij China’s opstelling in het handelsoverleg bekritiseerde.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,9 procent lager op 574,34 punten. De MidKap verloor 1,6 procent tot 812,63 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 2,2 procent kwijt.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was met een min van ruim 2 procent een stevige daler bij de middelgrote fondsen, na een tegenvallend handelsbericht van Lufthansa (min 6 procent). De Duitse luchtvaartreus sloot de eerste jaarhelft af met rode cijfers en waarschuwde dat zijn resultaten in de tweede jaarhelft verder kunnen verslechteren. Branchegenoten Ryanair en easyJet zakten tot bijna 6 procent.

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 5,8 procent. Het aandeel leverde maandag al 0,5 procent in na een principeakkoord over een overname van zijn Britse branchegenoot Just Eat.

Curetis werd bijna 18 procent meer waard op de lokale markt. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechbedrijf gaat samenwerken met de Bosnische en Servische branches van AKO MED. FastNed klom verder dik 2 procent na goed ontvangen cijfers van de uitbater van snellaadstations.

In Frankfurt zakte Bayer een kleine 4 procent. De chemiereus waarschuwde dat het moeilijker wordt om zijn jaardoelen te halen. In Londen steeg BP ruim 3 procent. Het Britse olie- en gasconcern boekte meer winst in het tweede kwartaal, ondanks stevige prijsdruk in de sector. Reckitt Benckiser (RB) daalde daarentegen meer dan 3 procent. Het Britse levensmiddelenconcern verlaagde zijn omzetverwachting.

De euro was 1,1147 dollar waard, tegen 1,1138 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 57,19 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 64,12 dollar per vat.