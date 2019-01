Cijfers Apple voldoen aan verwachtingen

Apple heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar aan zijn eigen, recent bijgestelde verwachtingen voldaan. Dat kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht van de techgigant, die onlangs al met een omzetwaarschuwing op de proppen kwam.

De omzet van de iPhonemaker bedroeg 84,3 miljard dollar, iets meer dan de 84 miljard dollar die het bedrijf begin januari voorspelde. Eerder dacht Apple nog minimaal 89 miljard dollar omzet te halen. Onder de streep hield Apple net geen 20 miljard dollar over. Een jaar eerder was de winst net iets meer dan 20 miljard dollar.

In het afgelopen kwartaal haalde Apple weer verreweg de meeste omzet uit de verkopen van mobiele telefoons, net geen 52 miljard dollar. Dat is flink lager dan een jaar eerder, toen er nog voor 61 miljard dollar aan opbrengsten uit iPhones in de boeken werd gezet.

Die neergang is voor een groot deel aan China te wijten, waar de smartphones van Apple minder aftrek vonden. Topman Tim Cook liet inmiddels weten dat het bedrijf gaat nadenken over de manier waarop het prijzen voor zijn telefoons buiten de Verenigde Staten gaat bepalen. Nu gebeurt dat in dollars, waarna omgerekend wordt. In landen waar de munteenheid zakte ten opzichte van de dollar, zoals China, was de prijsstijging van de nieuwste iPhones daardoor relatief nog hoger.

Bij alle andere divisies namen de verkopen wel toe. Met diensten als Apple Music en iCloud haalde Apple 10,7 miljard dollar op, 19 procent meer dan vorig jaar. Ook de Wearables, Home and Accessories-tak groeide hard met een toename van een derde tot 7,3 miljard dollar.

Apple verwacht dat de zwakte in China in het huidige kwartaal aanzienlijk minder erg uitvalt. Wel zijn de verwachtingen nog minder dan vorig jaar. Apple rekent op een omzet tussen de 55 miljard en 59 miljard dollar, tegen 61 miljard dollar vorig jaar. Dat is lager dan kenners hadden voorzien.