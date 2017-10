Cijferperiode komt ook in Nederland op gang

Beleggers in Amsterdam krijgen komende week de eerste kwartaalresultaten van grote bedrijven te verwerken. Onder meer ASML, AkzoNobel en Unilever geven inzicht in hun financiële prestaties in de afgelopen maanden.

Bij chipmachinefabrikant ASML zal de aandacht van beleggers zoals gebruikelijk met name uitgaan naar de vooruitzichten. Het Veldhovense technologiebedrijf zal bovendien verdere voortgang moeten laten zien bij de ontwikkeling en vermarkting van zijn nieuwe, peperdure EUV-technologie.

AkzoNobel moet beleggers zien te overtuigen van zijn eigen toekomstplannen. Het verf- en chemiebedrijf moest afgelopen maand terugkomen op eerdere beloftes over verbetering van de winstgevendheid in 2017. Eerder dit jaar wees het tot verdriet van sommige aandeelhouders een bod van concurrent PPG Industries af.

Ook Unilever moest dit jaar vechten voor zijn zelfstandigheid. De producent van was-, voeding- en verzorgingsmiddelen wees avances van branchegenoot Kraft Heinz resoluut van de hand. Het bedrijf wil beleggers zelf meer waar voor hun geld bieden door de margarinetak, die momenteel de winstmarge drukt, te verkopen.

Ook enkele kleinere bedrijven die komende week de boeken openen, staan voor zulke strategische keuzes. Groothandelsbedrijf Sligro kan wellicht meer vertellen over de toekomst van zijn kwakkelende supermarktketen Emté. Sinds afgelopen zomer is Sligro op zoek naar een mogelijke samenwerkingspartner.

TomTom zit in zijn maag met de consumentenactiviteiten. De afzet van navigatiekastjes loopt al jaren terug. Het bedrijf wilde dat compenseren met nieuwe producten als sporthorloges en actiecamera’s maar de verkoop daarvan valt tegen. TomTom is momenteel bezig de opties voor de consumentendivisie in kaart te brengen.

Verder komen deze week verlichtingsspecialist Philips Lighting, effectendienstverlener Kas Bank en vastgoedfonds Wereldhave met kwartaalcijfers. Op macro-economisch terrein is het een relatief rustige week. Vooral de inflatiecijfers uit het eurogebied op dinsdag springen eruit.