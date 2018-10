Cijferdrukte voor beleggers houdt aan

In de nieuwe beursweek krijgen beleggers weer veel bedrijfsresultaten voor hun kiezen. Aan het Damrak is het de beurt aan Shell en ING. In de Verenigde Staten trekken techreuzen als Facebook en Apple de aandacht.

De drukste cijferdagen in Amsterdam zijn woensdag en donderdag. Dan geven naast de genoemde ‘grote jongens’ onder meer ook speciaalchemiebedrijf DSM, Air France-KLM en staalconcern ArcelorMittal een kijkje in de boeken.

Geïnteresseerden in de chipsector kunnen zich verder verheugen op de resultaten van ASMI. Branchegenoot Besi bleek afgelopen week nog veel last te hebben van een zwakkere vraag in de markt voor bijvoorbeeld smartphones. Toch ging het aandeel uiteindelijk flink omhoog, omdat de cijfers van Besi volgens kenners beter waren dan voorzien.

De vraag naar smartphones is natuurlijk ook waar beleggers naar kijken bij de cijfers van Apple. Een kwartaal terug verraste de iPhone-maker uit Cupertino nog door zijn mobieltjesverkoop, ondanks zorgen bij kenners, toch weer verder op te krikken. Ook rivaal Samsung geeft deze week een update over zijn prestaties, waardoor er ook meteen vergelijkingen tussen de twee kunnen worden gemaakt.

De markt krijgt nog een keur aan andere bedrijfsresultaten om te verwerken, bijvoorbeeld die van Coca-Cola, General Electric en Starbucks. Op macro-economisch vlak zal onder meer worden gelet op cijfers over de economische groei en inflatie in de eurozone. Eind van de week komt daarnaast weer het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Overigens gaan de beurzen in New York de komende week een uur eerder open en dicht dan normaal vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekeinde gaat ook in de VS de wintertijd in.

De AEX-index is vrijdag gesloten op het laagste niveau sinds eind juni 2017 De toonaangevende index van de beurs van Amsterdam flirtte lang met de grens van 500 punten, maar bleef uiteindelijk een stukje boven die mijlpaal, die voor het laatst eind februari 2017 werd bereikt. De laatste tijd staat het sentiment op de aandelenbeurzen sowieso onder druk. Beleggers hebben en masse aandelen in de uitverkoop gedaan op zorgen over de wereldwijde handelsoorlog, tanende Chinese groei en kostendruk.