Christian Van Thillo stopt als topman DPG Media

Christian Van Thillo stopt na dertig jaar als topman van het Belgische mediabedrijf DPG Media, in Nederland onder meer bekend van Algemeen Dagblad en de Volkskrant. Erik Roddenhof neemt zijn plek over. Van Thillo wordt uitvoerend voorzitter van de groepsdirectie.

De benoemingen vallen samen met de aankondiging dat DPG Media overgaat op een nieuwe topstructuur. Die is volgens het bedrijf nodig vanwege de sterke groei. DPG Media heeft de afgelopen jaren meerdere grote overnames gedaan. Recent kondigde het bedrijf het voornemen aan om Sanoma Nederland over te nemen. Dat is onder meer de uitgever van Libelle, NU.nl en Donald Duck.