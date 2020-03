Christelijke ondernemers: Sluiting horeca onwerkelijk

Hoe ervaren christelijke horeca-ondernemers de sluiting van hun restaurants? Drie van hen reageren.

„Heel onwerkelijk en heel vreemd.” Zo ervaart eigenaar Ko Bostelaar (35) van De Lunterse Boer het per direct sluiten van zijn hotel, restaurant en vergadercentrum in Lunteren. Voor de 34 personeelsleden was vorige week donderdag al werktijdverkorting aangevraagd vanwege de vele annuleringen. „We kunnen alleen nog maar de laatste dingen opruimen, wat onderhouds- en tuinklussen doen, daarna is er geen werk meer.”

Bostelaar vindt de afgekondigde maatregelen verstandig. „Zaterdag zat het terras en het restaurant vol met mensen. Ik vraag mij af of iedereen de ernst van de situatie beseft.” De sluiting van alle restaurants en cafés zal volgens Bostelaar wel zijn sporen nalaten in de horeca. „Als je er al heel zwak voorstaat, kan dit weleens het laatste zetje zijn richting het faillissement.”

Voor zijn eigen bedrijf denkt de ondernemer dat „niemand erbij gebaat is als we failliet gaan.” Dat neemt niet weg dat de zorgen financieel groot zijn. „We hebben De Lunterse Boer pas in november overgenomen. Er zit dus nog geen vet op de botten. We hebben daarom ook direct uitstel van betaling en van rente gevraagd aan onze financiers. Gelukkig denken zij samen met onze accountant goed mee om toch overeind te kunnen blijven. Ook verwacht ik een helpende hand van de overheid.”

Bostelaar probeert zoveel mogelijk nuchter te blijven en te doen wat hij kan doen. „Verder moet ik het overgeven. En vertrouwen op God. Tot hiertoe zijn we met de Heere nooit beschaamd uitgekomen. We hopen dat het nu weer zo mag zijn.”

Hotel Irene

Een oom van Ko runt hotel Irene in Oostkapelle. „Sterk overdreven”, vindt Kees Bostelaar (59) de sluiting van alle cafés en restaurants. „Aan de normale griep overlijden een paar duizend mensen per jaar. Aan het coronavirus tot nu toe twintig. De gevolgschade van dit soort drastische maatregelen is vele malen groter.”

Met die gevolgschade bedoelt Bostelaar vooral de psychologische problemen die hij ziet opdoemen. „Tienduizenden mensen raken hun baan kwijt. Dat zorgt voor zoveel onzekerheid, zoveel stress dat mensen makkelijk kunnen doordraaien. Het leidt in ieder geval tot heel veel depressieve mensen. Door die aspecten kunnen ook doden vallen.”

Natuurlijk is er ook economische schade. Ook bij zijn hotel regent het afzeggingen en omboekingen. „Mensen willen wel komen, maar niet nu. Ze kunnen bij ons alleen slapen, ik kan ze niets te eten of drinken voorzetten, want de keuken moet dicht blijven.”

Samen met zijn drie man personeel zal Bostelaar de komende weken gebruiken om het hotel en de bijbehorende vakantiehuizen een grondige schoonmaakbeurt te geven. „Alles moet maar eens van zijn plek en schoongepoetst. Wat moet ik anders doen?”

Bellevue

Eigenaar Ruben Bakker (45) van Restaurant Bellevue in Sliedrecht is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de horeca. „Vorige week was het een en al onzekerheid. Bij elk telefoontje vreesde je de volgende afzegging. Nu is duidelijk dat we echt helemaal dicht zijn. We mogen niks meer schenken, dus geen enkele receptie of feestje meer verzorgen.”

Het echtpaar Bakker wil de sluitingsperiode gebruiken om het restaurant vanbinnen op te knappen. „Dat gaat niet als er gasten zijn. Nu kan dat wel. We gaan gewoon verven.”

Erg veel financiële zorgen levert de sluiting niet op. „We moeten één personeelslid doorbetalen. De kok had net zijn baan opgezegd. Verder is het pand in eigendom, dus we hoeven ook geen duizenden euro’s huur per maand te betalen zoals andere uitbaters.”