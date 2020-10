Christelijke beurs Trouwidee verplaatst naar oktober 2021

De christelijke beurs Trouwidee wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 21 en 22 oktober 2021.

Dat meldde organisator Nadine van Heijst vrijdagmiddag. De trouwbeurs stond gepland op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 2020 in Evenementenhal Gorinchem. „De Nederlandse overheid maakt terecht onderscheid tussen beurzen en andere samenkomsten. Zelfs in de huidige omstandigheden kunnen en mogen onze events doorgaan. Maar we zien dat het sentiment onder onze exposanten veranderd is. Daarom verplaatsen we op hun verzoek Trouwidee naar oktober 2021”, aldus Van Heijst.

Het zou de eerste editie van Trouwidee worden onder de vlag van eventorganisator Easyfairs (onder meer bekend van Familiedagen) in Evenementenhal Gorinchem. Van Heijst: „We hebben er samen met alle betrokkenen enorm naar uitgekeken. In eerste instantie zou de beurs al in april plaatsvinden, maar ook toen gooide het coronavirus roet in het eten. We hebben in de afgelopen maanden bergen met werk verzet om het evenement op een veilige en verantwoorde wijze door te laten gaan. Zo zijn alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen van Evenementenhal Gorinchem positief beoordeeld door SGS, een kritische autoriteit en internationaal erkend op het gebied van controle en certificering. Daarmee zijn wij verder gegaan dan welke eventorganisator dan ook. Maar het draagvlak onder de exposanten nam af. Dat is ontzettend jammer, maar we hebben ook begrip voor onze exposanten. Het zijn immers ongekende en moeilijke tijden voor iedereen.”

De eerste editie van Trouwidee wordt nu verplaatst naar donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 2021. De locatie blijft met Evenementenhal Gorinchem ongewijzigd. Trouwidee vindt dan gelijktijdig plaats met Familiedagen, het dagje uit voor de gereformeerde gezindte. Trouwidee krijgt haar eigen ruimte op Next Level, de nieuwe bovenverdieping in Evenementenhal Gorinchem.