Chipshol wil geld van luchtverkeersleiding

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft een schadeclaim van 120 miljoen euro ingediend bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Chipshol is al jaren in juridische procedures verwikkeld over de ontwikkeling van grond in de buurt van Schiphol.

Chipshol-oprichter Jan Poot had grootse plannen voor het gebied. Er moest onder meer een nieuwe stad, ‘Airport city’, worden gebouwd, maar Schiphol zelf en overheidsinstanties zagen er geen heil in. Sindsdien heeft Chipshol delen van de grond verkocht.

Chipshol stelt dat onjuiste informatie van de LVNL over de vliegveiligheid aan de basis lag van een bouwverbod voor het Groenenbergterrein bij Schiphol. Dat terrein is inmiddels verkocht. De nieuwe eigenaar is gestart met de bouw van 100.000 vierkante meter aan logistieke panden die veel hoger zijn dan de plannen van Chipshol waarvoor in 2003 een bouwverbod was opgelegd.