Chipshol schikt na 17 jaar juridische strijd met Schiphol

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft na zeventien jaar zijn juridische strijd met luchthaven Schiphol geschikt. De luchthaven neemt een dochteronderneming van Chipshol over voor een onbekend bedrag. Die dochter had schadeclaims gewonnen tegen Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voor in totaal ongeveer 38 miljoen euro.

Onlangs verkocht Chipshol ook al bijna 850.000 vierkante meter grond ten noorden van het vliegveld aan Schiphol. Daarbij nam Schiphol ook de schadeclaim van Chipshol op de gemeente Haarlemmermeer ter waarde van 1 miljoen euro over. Ook toen maakte Chipshol geen overnameprijs bekend.

Chipshol, opgericht door wijlen Jan Poot, had decennia terug grootse plannen met die grond en het Groenenbergterrein te zuiden van de luchthaven. Er moest onder meer een nieuwe stad, ‘Airport city’, worden gebouwd, maar Schiphol zelf en overheidsinstanties zagen er geen heil in.

Hoogbouw zou daar bovendien niet kunnen omdat dit de vliegveiligheid in gevaar bracht. Nadat Chipshol in 2014 het Groenebergterrein aan de Franse belegger AEW had verkocht, kreeg die wel toestemming om gebouwen neer te zetten die hoger waren dan in de oorspronkelijke plannen van Chipshol.

Directeur Peter Poot van Chipshol is blij dat de zaak na zeventien jaar is geschikt. Hij hoopt nu ook een claim tegen de Staat te kunnen schikken. Die heeft betrekking op de rol van de oud-rechter die het dossier Chipshol jarenlang onder zijn hoede had. Hij zou meineed hebben gepleegd en zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.