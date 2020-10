Chipmaker TSMC boekt recordwinst, mede door vraag Apple

De Taiwanese chipmaker TSMC heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt door orders van Apple, in de aanloop naar de verkoop van de iPhone 12. De winst kwam uit op 137,3 miljard Taiwanese dollar (4,1 miljard euro).

Vorige week werd al bekend dat de verkoopcijfers in het derde kwartaal waren opgevoerd tot een nieuw recordniveau. De belangrijke leverancier voor halfgeleiders voor smartphones verkocht voor 356,4 miljard Taiwanese dollar aan chips. Dat is een stijging van 22 procent op jaarbasis. De winst steeg in dezelfde periode met 36 procent.

TSMC, een grote klant van chipmachinemaker ASML, verhoogde in juli al zijn vooruitzichten voor dit jaar. Daarbij ging het concern uit van een omzetgroei van 20 procent. In de eerste negen maanden van 2020 loopt het bedrijf op schema om die doelstelling te halen. De verkopen kregen mogelijk ook een tijdelijke stimulans door Amerikaanse sancties tegen Huawei. De Chinese maker van telecomapparatuur en smartphones legde wegens aanstaande beperkingen een flinke voorraad smartphoneonderdelen aan.