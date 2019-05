Chipmaker NXP doet miljardenovername

Het Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors koopt de wifi-tak van zijn Amerikaanse branchegenoot Marvell. Ook de bluetooth-activiteiten horen hierbij. Het aan de beurs in New York genoteerde NXP telt er in totaal een kleine 1,8 miljard dollar voor neer.

Volgens NXP gaat het om een belangrijke versterking. NXP-baas Richard Clemmer noemt de kennis en kunde op het vlak van draadloze verbindingen bij Marvell van wereldklasse. Hij zei hij er blij mee te zijn dat hij Marvells technologie voortaan kan combineren met NXP-producten. Er verhuizen ongeveer 550 personeelsleden mee naar NXP.

De betreffende Marvell-onderdelen zijn nu nog goed voor een jaaromzet van ongeveer 300 miljoen dollar. Bij NXP heerst de overtuiging dat die opbrengsten in 2022 ongeveer verdubbeld zullen zijn. De deal kan naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond worden, afhankelijk van de goedkeuring door toezichthouders. Waarschijnlijk zullen de nieuwe activiteiten in het daaropvolgende kwartaal al bijdragen aan de operationele winst.