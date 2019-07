Chipmaker NXP blijft kampen met tanende vraag

De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors ziet de vraag naar chips nog niet aantrekken. Het in New York genoteerde bedrijf kwam bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal met een tegenvallende prognose.

NXP verwacht in het lopende kwartaal een omzet van 2,21 miljard tot 2,27 miljard dollar. Analisten rekenden in doorsnee op 2,35 miljard dollar. Onder meer de mindere vraag naar chips in de auto-industrie wordt door het bedrijf gevoeld. NXP is één van de grootste chipleveranciers aan die sector wereldwijd. NXP-Topman Richard Clemmer ziet de markt op korte termijn nog niet aantrekken.

NXP sloot het tweede kwartaal af met een omzet van 2,2 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een daling met 3 procent. De nettowinst daalde van van 54 miljoen dollar naar 41 miljoen dollar.