Chipmachinemaker Mapper failliet

Chipmachinemaker Mapper Lithography is door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Het is nu aan de curator om te kijken of er nog een doorstart inzit voor het Delftse bedrijf met 240 werknemers.

Mapper ontwikkelde chipmachines die, in tegenstelling tot die van concurrenten, werken op basis van elektronenstralen. De onderneming gold als een potentiële uitdager van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML. Topman Peter Wennink van het beursgenoteerde ASML zei vorige week nog tegen nieuwszender BNR dat hij wel met het noodlijdende bedrijf wilde praten. Hij vond het belangrijk dat de technologie voor Nederland behouden blijft.

Of er daadwerkelijk met ASML is gepraat, is niet duidelijk. De bewindvoerder van Mapper wilde afgelopen weekend alleen kwijt dat hij met verschillende binnenlandse en buitenlandse partijen in gesprek was. De doelstelling was toen nog om een faillissement te voorkomen, maar dat blijkt niet gelukt.

De problemen bij Mapper ontstonden nadat een verwacht geldbedrag niet was binnengekomen. Onlangs verleende de rechter al uitstel van betaling aan het bedrijf. Mapper Lithography is voortgekomen uit onderzoek aan de TU Delft en werd opgericht in 2000.