Chipmachinemaker ASML profiteert van thuiswerken

Chipmachinemaker ASML heeft in het derde kwartaal de omzet en winst verder verhoogd.

Dankzij het toegenomen thuiswerken blijven technologiebedrijven het te midden van de coronacrisis goed doen, wat ook de vraag naar steeds geavanceerdere chips stimuleert. ASML is leverancier aan vrijwel alle grote chipmakers.

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op bijna 4 miljard euro, tegenover 3,3 miljard euro in het voorgaande kwartaal. De nettowinst steeg tot 1,1 miljard euro, tegenover 751 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Twee bekende klanten van ASML, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC, kwamen onlangs al met cijfers naar buiten die wezen op de aanhoudend grote vraag naar geavanceerde chips. Met de hypermoderne EUV-machines van ASML kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt dan eerder mogelijk was.

De omzetstijging is volgens financieel topman Roger Dassen deels te danken aan chipmachines die in het voorgaande kwartaal werden geleverd, maar waarvan de opbrengst nu pas wordt meegenomen. Die meewind voor ASML spreekt ook uit de hoeveelheid bestellingen. De orders hebben samen een omvang van bijna 2,9 miljard euro, tegenover 1,1 miljard euro in het vorige kwartaal.

Logistieke problemen door de coronapandemie zijn inmiddels niet meer aan de orde, zegt Dassen. Voor heel 2020 verwacht het bedrijf een omzet die al vóór de virusuitbraak werd voorspeld.

Onzekerheden zijn er wel. Zo kan een traag herstel van de economie uiteindelijk ook technologiebedrijven raken. Daarnaast zijn er de spanningen tussen China en de Verenigde Staten Zo legden de VS onlangs handelssancties op aan de grootste chipmaker van China, die ook klant is van ASML.

