Chipmachinefabrikant ASML merkt gevolgen coronacrisis

Chipmachinefabrikant ASML heeft door de coronacrisis te kampen met verstoringen bij verschepingen en in de toeleveringsketen. Dat heeft gevolgen voor de omzet in het eerste kwartaal.

ASML stelt dat er tot dusver een beperkte impact is van het virus op de productiecapaciteit en dat er nog geen sprake is van een afzwakkende vraag bij klanten. Maar het technologiebedrijf wordt wel geconfronteerd met bijvoorbeeld vertragingen bij verschepingen van chipmachinesystemen naar China. Dat heeft tot gevolg dat inkomsten opschuiven naar later dit jaar. Het concern rekent voor het eerste kwartaal op een omzet van 2,4 miljard tot 2,5 miljard euro.

Het bedrijf zal vanwege de onzekerheid rond de uitbraak geen eigen aandelen inkopen in het tweede kwartaal. ASML zegt de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen en met meer details te komen bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal op 15 april.