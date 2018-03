„Chipgigant Intel onderzoekt overnames”

De Amerikaanse chipproducent lntel lijkt zich voor te bereiden om op overnamejacht te gaan. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Naar verluidt worden verschillende kandidaten bekeken.

De voorbereidingen van Intel zouden een reactie zijn op de vijandige jacht van chipconcurrent Broadcom op branchegenoot Qualcomm. Intel volgt de overnamestrijd tussen die twee al enige tijd nauwgezet en met zorg. Een combinatie zou namelijk een heel serieuze concurrent van het concern zijn.

Ook een bod van Intel op Broadcom is een optie en wordt besproken met adviseurs, aldus de bronnen. Als Broadcom en Qualcomm dichtbij een deal komen, zou Intel volgens de krant mogelijk willen reageren met een bod op Broadcom. Als dat niet slaagt, moet een reeks kleinere deals de positie van Intel versterken. Namen van potentiële kandidaten gaf The Wall Street Journal niet.

De krant benadrukt overigens dat een bod van Intel op Broadcom zeker niet gegarandeerd is, ook gezien de complexiteit van zo’n deal. Broadcom heeft momenteel een marktwaarde van iets meer dan 100 miljard dollar. De genoemde partijen wilden niet reageren.

Qualcomm wees al twee keer een miljardenbod van Broadcom af, maar liet onlangs toch weten te willen onderhandelen. Volgens Broadcom is dat echter een vertragingstactiek. Qualcomm is op zijn beurt bezig het Nederlandse NXP over te nemen.

Toezichthouders maken zich inmiddels zorgen over een mogelijk samengaan van Broadcom met Qualcomm. Zo gaat de Amerikaanse overheid kijken of er gevolgen zijn voor de staatsveiligheid. Broadcom, van oorsprong Amerikaans, is in Singaporese handen. Ook andere techgiganten, waaronder Microsoft en Google, zijn geen uitgesproken voorstanders van een samengaan van Broadcom en Qualcomm.