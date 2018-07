Chipgigant Intel boekt opnieuw recordomzet

De Amerikaanse chipgigant Intel heeft in het tweede kwartaal opnieuw een recordkwartaalomzet in de boeken gezet. Het bedrijf schroefde bij de publicatie van zijn resultaten ook de verwachtingen voor het hele jaar verder op.

De opbrengsten in de afgelopen periode bedroegen 17 miljard dollar. Dat is 15 procent meer dan de omzet in het tweede kwartaal van vorig jaar. Vooral bij de productie van chips voor datacentra liepen de zaken goed. Onder de streep bleef 5 miljard dollar over, fors meer dan de nettowinst van 2,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Interim-topman Bob Swan is ervan overtuigd dat het techbedrijf ook over heel 2018 op een recordomzet kan uitkomen. De nieuwe prognose voor de jaaromzet is 69,5 miljard dollar, oftewel 2 miljard dollar meer dan bij een eerdere voorspelling. Daarmee zou 2018 het derde recordjaar op rij worden voor Intel.

Swan staat nog niet heel lang aan het hoofd van het bedrijf. Hij is de tijdelijke vervanger van Brian Krzanich, die in juni per direct aftrad vanwege een relatie met een werknemer. Volgens Intel druist dat in tegen de regels bij het bedrijf. Swan was hiervoor de financieel directeur van het grootste chipconcern ter wereld.