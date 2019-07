Chipbedrijven stuwen Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met winst gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Verder keken beleggers uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen in Japan. De andere Aziatische beurzen gingen licht omhoog.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger op 21.629,88 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest dikten 3 en 0,9 procent aan. Telecomconcern SoftBank steeg 4 procent. Fox Business meldde dat de Amerikaanse autoriteiten eindelijk groen licht zullen geven aan de uitgestelde fusie tussen T-Mobile US, de Amerikaanse tak van Deutsche Telekom, en Sprint. SoftBank heeft een groot belang in Sprint.

De Japanse toeleveranciers van Apple stonden eveneens in de belangstelling. Volgens persbureau Bloomberg is de iPhone-maker in vergevorderde gesprekken met Intel over een overname van de divisie van de chipgigant die draadloze modemchips maakt. De tak zou zo’n 1 miljard dollar op moeten brengen. Murata Manufacturing en Alps Alpine wonnen 2,5 en 2,4 procent.

De Chinese beurzen lieten kleine winsten zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,4 procent bij. De Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai verloor 0,8 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Australische All Ordinaries ging met een winst van 0,4 procent de dag uit.