Chipbedrijven onder druk op beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs deed maandag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen gingen overwegend omlaag. De chipbedrijven stonden onder druk na berichten dat het Duitse Infineon zijn leveringen van chips aan het Chinese Huawei heeft opgeschort. Verder bleef de aandacht uitgaan naar het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 557,07 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 766,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,1 procent.

Infineon zakte ruim 3 procent in Frankfurt. De Duitse chipmaker loopt risico om juridisch vervolgd te worden door de Amerikanen als het zaken doet met Huawei vanwege sancties tegen het Chinese technologiebedrijf. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipmachinemaker ASML de grootste daler met een verlies van 2,3 procent. In de MidKap stond chiptoeleverancier Besi onderaan met een min van 2,3 procent. ASMI daalde 1,1 procent

Uitzender Randstad was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 0,9 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging oliedienstverlener SBM Offshore aan kop met een plus van 1,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom funderingsspecialist Sif 1,3 procent na een opdracht van Two Towers, het consortium achter offshore windpark Borssele V. Distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group won 1,2 procent na een omzetgroei in het eerste kwartaal.

In Dublin zakte Ryanair 5,5 procent. De Ierse prijsvechter behaalde afgelopen boekjaar fors minder winst door stevige concurrentie en overcapaciteit op de luchtvaartmarkt. Daardoor staan ticketprijzen onder druk.

De euro was 1,1157 dollar waard, tegen 1,1163 dollar op vrijdag. De olieprijzen zaten in de lift nadat meerdere OPEC-leden zinspeelden om de productiebeperking in stand te houden bij de vergadering van het oliekartel in juni. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 63,61 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 73,25 dollar per vat.