Chipbedrijven lager op kalme beurs

De Europese beurzen lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na het lange kerstweekeinde. Vooral de bedrijven die chips leveren aan Apple werden lager gezet na berichten over tegenvallende verkopen van de iPhone X. Op het Damrak was Shell in trek na bekendmaking van de positieve impact van de Amerikaanse belastinghervormingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 548,05 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 831,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,2 procent.

In Frankfurt daalde chipmaker Dialog Semiconductor meer dan 4 procent, nadat analisten hun verwachtingen voor de verschepingen van de iPhone hadden verlaagd. In Milaan verloor branchegenoot STMicroelectronics 1,8 procent en Austria Microsystems (AMS), het best presterende Europese tech-aandeel dit jaar, kelderde in Zürich ruim 8 procent.

Ook op het Damrak moesten de chipgerelateerde bedrijven het ontgelden. Besi en ASMI waren de grootste dalers in de MidKap met verliezen van 1,7 en 1 procent. ASML was hekkensluiter in de AEX met een min van 1,2 procent.

Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 0,8 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een winst van 2,6 procent.

Shell won 0,6 procent. De nieuwe belastinghervormingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgen voor een aanzienlijke meevaller voor Shell. De olie- en gasreus rekende uit dat de verlaging van de vennootschapsbelasting van 35 naar 21 procent een belastingvoordeel van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar oplevert in het lopende kwartaal.

SBM Offshore daalde 0,2 procent. De maritiem dienstverlener heeft voorzichtige stappen gezet in de afwikkeling van het omkoopschandaal in Brazilië. De update was volgens analisten tweeledig. Enerzijds werd akkoord gegeven voor het ondertekenen van een clementieovereenkomst. Anderzijds is de schadeclaim tegen een van de dochters van SBM minder positief nieuws.

De euro was 1,1884 dollar waard, tegen 1,1842 dollar voor het kerstweekeinde. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 59,57 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 66,26 dollar per vat.