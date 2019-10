Chipbedrijven in trek op Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger gesloten. Vooral de bedrijven in de chipsector waren in trek dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Amerikaanse chipgigant Intel. Beleggers hielden verder hun kruit droog in afwachting van de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een plus van 0,2 procent het weekeinde in op 22.799,81 punten en bewoog daarmee rond het hoogste niveau van het jaar. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Screen Holdings dikten beide 2,6 procent aan. Intel boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook schroefde de chipmaker zijn prognoses voor het hele jaar op.

Eisai zette de opmars voort met een winst van ruim 8 procent. Het Japanse farmaceutische concern en zijn Amerikaanse partner Biogen gaan opnieuw goedkeuring vragen aan de Amerikaanse toezichthouder voor hun behandeling tegen Alzheimer.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De Kospi in Seoul stond vlak. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix won 3,5 procent. Een dag eerder won het aandeel al 3 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers van het bedrijf. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,1 procent bij.