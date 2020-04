Chipbedrijven in trek op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag vooruit onder aanvoering van de Nederlandse chipbedrijven. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, die later op de dag worden vrijgegeven. In de Verenigde Staten zijn sinds de virusuitbraak al bijna 17 miljoen steunaanvragen ingediend.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent hoger op 498,56 punten. De MidKap klom 2 procent tot 667,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Chipmachinemaker ASML won 5 procent bij de hoofdfondsen. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten als Apple en Huawei, heeft afgelopen kwartaal zijn winst bijna verdubbeld ondanks de coronacrisis. Het bedrijf is een belangrijke klant van ASML. Chiptoeleverancier ASMI (plus 7,2 procent) profiteerde ook van het positieve sectornieuws en ging aan kop. In de MidKap stond branchegenoot Besi bovenaan aan met een winst van 6,6 procent.

Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij in de AEX met een min van 0,8 procent. Galapagos won 1,8 procent. Het biotechnologiebedrijf wil samen met zijn Poolse branchegenoot Ryvu nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontdekken en ontwikkelen.

NSI daalde 0,3 procent in de MidKap. In het eerste kwartaal was volgens de vastgoedverhuurder nog niets van de coronacrisis terug te zien in de resultaten. De nettohuurinkomsten daalden met 3,4 procent, voornamelijk doordat vorig jaar veel gebouwen werden verkocht.

Bij de kleinere bedrijven dikte Vivoryon 19 procent aan. Het biotechnologiebedrijf wil samen met het Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology onderzoek doen naar zogenaamde protease inhibitors, een soort medicijnen die bepaalde enzymen uitschakelen.

RoodMicrotec zakte 5 procent. De chiptoeleverancier stelde dat coronacrisis in het eerste kwartaal een beperkte invloed heeft gehad op de cijfers, maar waagt zich niet aan voorspellingen voor de rest van het jaar.

De euro was 1,0878 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 19,86 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 27,42 dollar.