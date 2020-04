Chipbedrijven helpen Nikkei vooruit

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met een stevige winst gesloten. Vooral de chipbedrijven en andere technologieconcerns waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. Ook elders in de Aziatische regio wonnen de beursgraadmeters terrein, mede dankzij een meevallende daling van de Chinese export in maart.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 3,1 procent hoger op 19.638,81 punten en werkte daarmee het verlies van een dag eerder ruimschoots weg. De Japanse chipbedrijven Sumco, Advantest en Tokyo Electron behoorden met winsten tot 6,4 procent tot de sterkste stijgers. FamilyMart dikte 9,3 procent aan. De supermarktketen verwacht een flinke stijging van de winst in het lopende boekjaar.

Zwaargewicht SoftBank werkte een eerder koersverlies weg en klom 5,2 procent. De Japanse telecom- en investeringsreus verwacht een miljardenverlies voor zijn investeringsfonds Vision Fund, dat onder meer flink investeerde in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus. De uitvoer van China nam afgelopen maand met 6,6 procent af, terwijl de import met 0,9 procent daalde. De dalingen waren veel minder sterk dan economen hadden gevreesd. De Kospi in Seoul klom 1,6 procent.

In Hongkong en Sydney, waar beleggers terugkeerden na een lang paasweekend, stegen de hoofdgraadmeters respectievelijk 0,8 en 1,9 procent. In India, waar de lockdown tot 3 mei werd verlengd, was de beurs gesloten. Ook in Australië gaat de lockdown nog zeker een aantal weken duren.