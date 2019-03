Chipbedrijven helpen Nikkei vooruit

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De Japanse chipbedrijven waren opnieuw in trek na de sterke koersstijging onder Amerikaanse branchegenoten op vrijdag. Een aanhoudende daling van de Japanse export in februari hield de winsten echter beperkt. Verder keken beleggers naar de Amerikaanse Federal Bank, die dinsdag begint aan een tweedaagse beleidsvergadering.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent hoger op 21.584,50 punten. De uitvoer van Japan zakte afgelopen maand met 1,2 procent op jaarbasis. De export nam daarmee voor de derde maand op rij af. De uitvoer naar China, de grootse handelspartner van Japan, klom 5,5 procent na een daling van ruim 17 procent in januari.

De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron, Sumco en Advantest dikten tot 3,9 procent aan. Retailer Fast Retailing en telecomconcern SoftBank, twee zwaargewichten in de index, stegen 0,5 en 1,2 procent.

De Chinese beurzen wonnen terrein na berichten dat Washington en Peking goede voortgang hebben geboekt met een handelsakkoord tussen beide landen. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent in plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1 procent. De Kospi in Seoul won 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent hoger.