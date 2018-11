Chipbedrijven drukken Japanse beurs

De effectenbeurs in Tokio is vrijdag lager gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven stonden onder druk na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse chipontwikkelaar Nvidia. Ook computerspelletjesmaker Nintendo ging in de uitverkoop. De andere beurzen in het Verre Oosten bleven vrij dicht bij huis. Beleggers waren voorzichtig door de onzekerheid in Europa over de brexit-deal.

De Nikkei-index ging uiteindelijk 0,6 procent lager het weekeinde in op 21.680,34 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week ruim 2 procent. Chiptester Advantest zakte 7,6 procent en chipmachinemaker Tokyo Electron verloor 4,3 procent. Het Japanse conglomeraat Softbank, dat een belang heeft in Nvidia, daalde 3,4 procent.

Nintendo kelderde meer dan 9 procent en leed het grootste dagverlies sinds juli 2016. De tegenvallende resultaten en vooruitzichten van Nvidia, dat een belangrijke chip maakt voor Nintendo’s spelcomputer Switch, wakkerde de vrees aan voor zwakke verkopen van de computerspelletjesmaker. Ook verlaagde Daiwa Securities het koersdoel voor Nintendo.

Robotmaker Fanuc leverde 2 procent in. Zakenkrant Nikkei meldde dat de Chinese autoriteiten een onderzoek zijn gestart naar prijsdumping op de Chinese markt door Fanuc en vier andere Japanse producenten, waaronder Okuma en Brother Industries.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds vlak en de beurs in Shanghai klom 0,8 procent. De Kospi in Seoul won 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een klein verlies van 0,1 procent.