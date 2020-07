Chipbedrijf ASMI profiteert van sterke vraag

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het eerste kwartaal de omzet opgevoerd ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Daarbij profiteerde het AEX-bedrijf van de aanhoudend hoge vraag naar zijn middelen voor de productie van halfgeleiders, waarvan de verkoop in de lift zit door lockdownmaatregelen wereldwijd. De winstgevendheid bleef ondanks logistieke problemen op peil.

ASMI levert vooral systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan chips worden gemaakt. Het bedrijf voorziet chipmakers onder andere van technologie waarmee laagjes materiaal op een dikte van één atoom kunnen worden aangebracht.

Het bedrijf zag de vraag naar die productiemiddelen vooral aantrekken bij makers van chips voor verwerkingsprocessen, die bijvoorbeeld veel in smartphones zitten, en partijen die op massale schaal halfgeleiders produceren die door andere bedrijven zijn ontwikkeld. Dat resulteerde in een omzet van 341,8 miljoen euro, tegenover 325,1 miljoen euro in het eerste kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet, maar dat kwam vooral doordat ASMI toen een schadevergoeding van de Japanse concurrent Kokusai kon bijschrijven. Zonder die eenmalige meevaller stegen de opbrengsten op jaarbasis met 32 procent.

De operationele winst kwam uit op 87,6 miljoen euro, tegenover 78,1 miljoen euro in het eerste kwartaal. De nettowinst bleef ten opzichte van het eerste kwartaal gelijk op 74,1 miljoen euro. De waarde van alle orders die ASMI nog op de plank heeft kromp daarentegen tot 298 miljoen euro, tegenover 333,5 miljoen euro in het voorgaande kwartaal.

ASMI verwacht in het lopende derde kwartaal de omzet niet te evenaren. De opbrengsten zullen in die periode tussen de 300 miljoen en 320 miljoen euro liggen, zo luidt de prognose. Voor heel 2020 verwacht ASMI sneller te groeien dan de markt waarin het bedrijf actief is. Die branche groeit volgens het bedrijf dit jaar wereldwijd met circa 5 procent.