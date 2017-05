Chinezen kopen belang in Proton en Lotus

De Chinese automaker Geely Zhejiang heeft bijna de helft van de aandelen van de Maleisische branchegenoot Proton gekocht. Dat kwam Geely overeen met Protons moederbedrijf DRB-Hicom. Geely koopt ook een belang in het Britse Lotus. Het sportwagenmerk is voor het grootste deel in handen van Proton.

De beide bedrijven verwachten voor eind juli de deal definitief te kunnen ondertekenen. Welk bedrag Geely over heeft voor de belangen is niet bekendgemaakt. Naar verwachting is de overeenkomst de grootste investering sinds Geely het Zweedse Volvo in 2010 kocht voor 1,5 miljard dollar.

Proton was al een tijd op zoek naar een buitenlandse partner. Dat was een vereiste voor een reddingskrediet dat de automaker van de Maleisische overheid kreeg.