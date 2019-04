Chinezen happig op luxemerk Hermès

Luxemerk Hermès, maker van onder meer exclusieve handtassen, heeft in het eerste kwartaal fors meer omzet behaald. Vooral in China was er aanzienlijk meer vraag naar luxeproducten van het merk.

Hermès voerde zijn opbrengsten, geschoond voor wisselkoerseffecten, in de eerste drie maanden van het jaar op tot 1,6 miljard euro. Dat is een groei van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Azië steeg de omzet in bijna in alle landen met dubbele cijfers.

De omzetgroei in thuismarkt Frankrijk liep achter bij de andere regio’s. Dit kwam vooral door protesten van de gele hesjes die het winkelen verstoorden.