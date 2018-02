Chinezen grijpen in bij Vivat-moeder Anbang

De Chinese verzekeraar Anbang, het moederbedrijf van het Nederlandse Vivat, is door toezichthouders in China onder curatele gezet. De autoriteiten nemen voor ten minste een jaar de controle over bedrijfsvoering over bij Anbang en oprichter Wu Xiaohui zal worden vervolgd voor vermeende fraude.

Toezichthouders in het Aziatische land stellen dat Anbang zich heeft beziggehouden met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar hebben gebracht. De afgelopen jaren wordt door de regering in Peking hard opgetreden tegen corruptie. Wu werd in juni al opgepakt. De topman is ook bekend vanwege zijn banden met de Chinese politieke elite. Zo is hij getrouwd met de kleindochter van de vroegere Chinese leider Deng Xiaoping.

Anbang is volop met miljardenovernames in het buitenland bezig geweest. Zo kocht Anbang naast Vivat ook vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. Anbang is tevens de eigenaar van het Waldorf Astoria-hotel in New York.

Een woordvoerster van Vivat stelde dat de ontwikkelingen in China niet direct gevolgen hebben in Nederland. Het bedrijf achter merken als Zwitserleven, Route Mobiel, Reaal en ACTIAM heeft zelfstandig toegang tot de kapitaalmarkt. Onlangs heeft Vivat juist obligaties uitgegeven om leningen uit China af te lossen. „We zijn een zelfstandige vennootschap en staan onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)”, benadrukte de zegsvrouw. „We volgen de ontwikkelingen bij onze aandeelhouder in China natuurlijk wel op de voet.”

Minister van Financiën Wopke Hoekstra reageerde naar aanleiding van alle media-aandacht ook op de berichten uit China. „Vivat is naar mijn beste weten een gezonde verzekeraar”, zo verklaarde hij. „Anbang is eigenaar van Vivat maar dat betekent niet dat eventuele problemen bij Anbang direct een risico vormen voor de Nederlandse verzekeraars.”

DNB doet in principe geen uitspraken over individuele instellingen. „Dit zijn nieuwe ontwikkelingen. We stellen ons op de hoogte”, is alles wat de toezichthouder hierover kwijt wilde.