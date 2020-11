Chinezen extra vroeg begonnen met koopjesfestijn ‘Singles Day’

Het Chinese koopjesfestijn Singles Day begon dit jaar extra vroeg, en dat legt de Chinese webwinkelreus Alibaba bepaald geen windeieren. Volgens het concern gingen alleen beautyproducten in het eerste uur van de aanbiedingenperiode al voor meer dan 1,5 miljard dollar over de toonbank.

Singles Day is een van de nieuwe, commerciële ‘feestdagen’ waarbij winkeliers consumenten met kortingen proberen te verleiden tot extra aankopen. Normaal wordt het festijn op 11 november gehouden. Maar Alibaba besloot dit jaar een extra verkoopperiode in te lassen tussen 1 en 3 november. Op die manier wilde de e-commercereus ook de logistiek wat ontlasten. Mede door de virusuitbraak en de toegenomen populariteit van online shoppen zijn de verwachtingen dit jaar extra hoog gespannen.

De eerste vrijgegeven resultaten laten zien dat de consumentenbestedingen in China sterk zijn gestegen en dat de vraag naar geïmporteerde producten hoger is dan ooit, aldus Alibaba. Tal van merken, waaronder Nike, Adidas, Apple, L’Oréal, Estée Lauder en Lancôme, vonden gretig aftrek. Waarschijnlijk worden er later nog meer cijfers bekend. Vorig jaar wist het bedrijf in één dag nog meer dan 38 miljard dollar aan producten aan de man te brengen.

Het gaat de laatste tijd sowieso goed met de verkopen bij Alibaba, dat profiteert van het herstel van de Chinese economie na de coronadip eerder dit jaar. China is eigenlijk het enige land ter wereld waar weer echte economische groei is te zien. Afgelopen kwartaal trok de concernomzet van Alibaba met 30 procent aan tot ruim 23 miljard dollar. De winst kwam, met 3,9 miljard dollar, wel 60 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar, toen nog werd geprofiteerd van een eenmalige boekwinst op een aandelentransactie.

Singles Day werd al in de jaren negentig bedacht door vier studenten in China, als tegenhanger van Valentijnsdag. Vanaf 2009 is het een koopfestijn op internet geworden. In dat jaar begon Jack Ma, de oprichter van Alibaba, 11 november te gebruiken om mensen naar zijn internetwinkels te lokken met aanbiedingen.

Overigens kreeg diezelfde Ma eerder deze week nog te maken met een grote tegenvaller, toen de langverwachte beursgang van zijn fintechbedrijf Ant Group op het laatste moment werd afgeblazen en hij de titel van rijkste van Azië aan zijn neus voorbij zag gaan. De miljardair zou flink profiteren van de notering van aandelen in Shanghai en Hongkong, maar verloor door een verrassende ingreep van Chinese autoriteiten juist bijna 3 miljard dollar aan vermogen.