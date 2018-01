„Chinezen azen op Twitter”

Het Chinese techbedrijf Tencent Holding zou overwegen Twitter in de lijven. De speculaties zorgden voor een koerssprong van het aandeel Twitter op de beurs in New York. Een positief rapport van Citron Research die 2018 „het jaar voor” Twitter noemde gaf het aandeel verder vleugels.

Eerder werd Twitter gelinkt aan een overname door techbedrijf Salesforce, maar uiteindelijk leidde dat tot niets omdat de diensten van Twitter strategisch niet zouden passen bij die van Salesforce. Dat bedrijf verdient zijn geld onder meer met de verkoop van cloudsoftware.

Ook techreus Google en entertainmentconcern Walt Disney zouden eerder interesse hebben gehad in Twitter. Maar ook zij zetten uiteindelijk niet door.

Het aandeel Twitter noteerde vrijdag in het laatste handelsuur bijna 10 procent hoger.